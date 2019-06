Thiago Brava e Breno Reis e Marco Viola animam Arraial

A 17ª Edição do Arraial de Santo Antônio chega ao fim neste sábado (15). Depois de dois dias agitados de festa na Praça do Papa, o encerramento promete ainda mais animação com a apresentação das duplas David e Guilherme, Brenno Reis e Marco Viola e do músico sertanejo, dono do hit “Dona Maria”, Thiago Brava.

Neste último dia de festa as quadrilhas finalistas se apresentam para Campo Grande e serão julgadas para os três primeiros lugares. A Pé de Moleque, do Centro de Convivência Vovó Ziza, também apresenta sua quadrilha, mas dessa vez entram na categoria hours concurs e levam pra casa R$ 2.500,00.

A Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Cerveja Artesanal promovem uma demonstração de como fazer cerveja, chamada de “Brassagem Aberta”, a partir das 18 horas.

De acordo com o presidente da Associação, Thiago Ferreira Wormsbecher, a cerveja produzida será do tipo Pale Ale. “Vamos fazer uma cerveja ao vivo e quem tiver interesse pode acompanhar conosco. Vamos conversar sobre o processo e explicar sobre os ingredientes usados”, conta.

O tão aguardado Pedal do Arraial de Santo Antônio começa a movimentar o público na Praça do Papa às 16h. Serão dois trajetos, um para iniciantes, com 22km, e para profissionais com 35km. Todo o trajeto conta com segurança e carros batedores, além de estacionamento para as bikes com segurança.

A iniciativa deste pedal surgiu a partir do sucesso do Pedal do Queijo, na Festa do Queijo de Rochedinho, uma parceria da Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com a Associação FireBikers Team.

A grande diferença entre as rotas é que os ciclistas avançados percorrem a Avenida Duque de Caxias, contornam o anel viário e retornam pela Avenida Euler de Azevedo, em um percurso de cerca de 35km. Os iniciantes vão até a rotatória da saída para Rochedo e voltam, em um percurso de 22km.

Ainda dá tempo de se inscrever. Vale lembrar que o pedal é caipira, ou seja, os ciclistas devem ir vestidos de acordo com a festa temática. Joilson de Paula, vice-presidente da Associação Esportiva FireBikers Team, a atividade conta com disputa de melhor fantasia junina, com direito a prêmios.

