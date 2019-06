17ª edição do Arraial de Santo Antônio começa hoje

Como já é tradição em Campo Grande, o 17° Arraial de Santo Antônio, que tem as apresentações de quadrilha das associações e escolas inscritas, começa nesta quinta-feira (13), a partir das 18h e permanece na sexta (14) e sábado (15), na Praça do Papa. Os shows estão previstos para começar às 19h, com a dupla campo-grandense Max e Gabriel. Com 15 anos de carreira e um CD gravado, o “De Tudo um Pouco”, o público confere, justamente, um mix de estilos no palco.

Depois é a vez do grupo mais baileiro da cidade, o "Laço de Ouro", que conta com sete CDs gravados e mais de 13 anos de carreira. O grupo, que já teve parcerias com Alex e Yvan, Minuano e Xandy Côrrea apresenta os sucessos “Locomotiva do Bailão”, “Faz o L”, “Fazendeiro Mesmo” e “Bailão do Laço”.

Quem encerra a primeira noite da festança é o sertanejo Manutti. Nascido no interior de Mato Grosso do Sul, reproduz um estilo de sertanejo mais jovem e anima a galera com os sucessos “Gasto e Nem Ligo”, “Terra do Nunca” e “Mesa 12”. Com apenas quatro anos de carreira, o rio-brilhantense mais bruto de Mato Grosso do Sul conta com um disco gravado e dois DVDs, e seu hit mais bombado do momento é o “Só Jesus na Causa”, com parceira de Diego e Victor Hugo.

Haverá muita música e barracas com comidas típicas, além disso, cinco quadrilhas disputam os três primeiros lugares com premiação de R$ 3.500,00, R$ 2.500,00 e R$ 1.500,00. Em sorteio, realizado na sede da Sectur, ficou instituído que a primeira quadrilha a se apresentar no dia 13 será a Dona Maria, seguida pela Sai de Baixo. No dia seguinte (14), a Pega Fogo abre o salão, seguida pela Rede Solidária e pela Explosão Aquícola.

Maira Lopes da Silva, representante da quadrilha Pega Fogo, que levou o primeiro lugar no ano passado, acredita ser possível manter a colocação em 2019. “Viemos de cinco vitórias consecutivas e estamos preparados pra mais uma, queremos ser hexa. Acostumamos com a vitória e não vamos largar dela, tem muitas escolas boas, mas acreditamos no nosso potencial”.

O sábado fica reservado para a apresentação das finalistas e da tradicionalíssima quadrilha Pé de Moleque, do CCI Vovó Ziza – Centro de Convivência do Idoso.

O CCI Vovó Ziza mantêm a tradição mas com uma grande novidade: eles não só se apresentam, como vinham fazendo há anos, mas também recebem o grande prêmio hours concours, título dado aquele que já é campeão, mesmo estando “fora da competição”.

Deixe seu Comentário

Leia Também