Arraial da Reme acontece na próxima sexta, na praça do Rádio

A 13º edição do Arraial Especial da Rede Municipal de Ensino (Reme), que acontece na Praça do Rádio Clube, a partir das 18 horas, na próxima sexta-feira (8). A coordenação do evento é a da Divisão de Educação Especial da Reme. Serão 22 barracas de comidas típicas e atrações culturais estão na programação.

O evento já é uma tradição na Reme desde o ano de 2007, é organizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e tem o objetivo de reunir instituições parceiras, especializadas no atendimento às pessoas com deficiência ou altas habilidades, promovendo a interação entre a comunidade escolar, família dos alunos e a sociedade num evento cultural típico.

A festa tem caráter beneficente, já que toda a renda é destinada às instituições participantes do evento, como o Cotolengo, Lar Nossa Senhora, Escola Santa Terezinha, Colibri, Pestalozzi, Associação Horizonte e AMA (Associação DE Pais e Amigos do Autista), entre outras.

O evento também contará com atrações dos alunos público-alvo da educação especial matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, além das atrações musicais Evelyn Lechuga e Edson Galvão.

A chefe da Divisão de Educação Especial da Reme, Lizabete de Lucca, destaca a parceria com instituições especializadas e outras secretarias municipais. “Todos colaboram de forma direta e indireta para a inclusão das pessoas com deficiência, buscando garantir o acesso dos alunos aos espaços sociais e a participação em eventos organizados com esta finalidade, exemplificando atitudes de cidadania e respeito pelas diferenças, cumprindo com sua responsabilidade pública, perante a sociedade”, disse.

