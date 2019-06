Mais de 5 mil pessoas compareceram a primeira noite do Arraial de Santo Antônio

Mais de cinco mil pessoas compareceram na primeira noite de festa do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, na Praça do Papa. A celebração teve início na quinta-feira (13), feriado municipal e vai até sábado (15).



De acordo com a Guarda Municipal, um esquema de segurança foi montado onde um ônibus equipado com câmeras e um drone foi utilizado. O efetivo de 70 guardas municipais trabalharam para manter a segurança do público.



A ideia do arraial é integrar a cultura regional com o turismo. A festa começou com a apresentação da quadrilha da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), e depois foi a vez das competidoras.



O time de jurados composto por Marcia Marinho, Renata Leoni, Ciro de Oliveira, Maria Auxiliadora Bichara e Maristela Sanchez esteve a postos para julgar as duas quadrilhas competidoras.



A cerimônia foi iniciada com a fala da Secretaria de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, que destacou a importância do terceiro setor para a festa acontecer. “Hoje aqui mais do que diversão, mais do que tradição, nós temos 34 entidades do terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, que estão aqui oferecendo o melhor da gastronomia, dos quitutes de festa junina para vocês consumirem e isso é uma ativação econômica”, pontuou.

