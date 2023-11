'Todos em ação' acontece sábado no Santa Emília com mais de 200 serviços gratuitos

Acontece no próximo sábado (11), mais uma edição do “Todos em Ação, a Prefeitura Mais Perto de Você”, das 8h às 13h, na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues, Bairro Jardim Santa Emília.

Ao todo, serão oferecidos mais de 200 serviços gratuitos dos mais diversos segmentos, como, saúde, beleza, serviços de cartório, contábeis e administrativos, dentre outros. A quantidade de serviços é por conta de uma parceria entre a prefeitura de Campo Grande e empresas privadas.

A prefeita Adriane Lopes ressalta a importância do evento nas comunidades. “Nós iniciamos esse programa no ano passado e desde a primeira edição os resultados têm sido um sucesso porque traz respostas rápidas para os anseios da população, com oferta dos serviços. Nós sabemos que nem sempre é fácil se deslocar até as Secretarias, então temos realizado esse mutirão trazendo as Secretarias e os serviços até as comunidades, com resolutividade”, pontua.

Os serviços oferecidos pelas secretarias seguem normalmente como nas edições passadas. No período em que estiver na região, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) executam serviços de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, patrolamento, além de tapa buracos, substituição de lâmpadas, manutenção da fiação e limpeza de bocas de lobo obstruídas.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) estará com oferta de vagas de emprego, carteira de trabalho digital e atendimento da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) estará com triagem de consulta médica, atendimento médico clínico geral e atendimento médico clínico pediátrico.

Os animais também terão atendimento especial. São diversos serviços gratuitos voltados para os pets, como: diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação contra a raiva, microchipagem em cães e gatos, atendimento médico-veterinário, encaminhamento para castração e vermifugação. Além de acolhimento de denúncias e esclarecimentos sobre escorpiões e pragas urbanas.

A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras para as crianças com direito a pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

Serviço – Mutirão – Todos em Ação no Bairro Santa Emília

Data: 11 de novembro (sábado)

Horário: das 8h ao meio-dia

Local: Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues

Endereço: Rua Coronel Adauto Barbosa, 350 – Bairro Jardim Santa Emília

