Transporte coletivo terÃ¡ operaÃ§Ã£o especial no feriado de PÃ¡scoa na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) definiu um esquema especial para o transporte coletivo em Campo Grande durante o feriado prolongado de Páscoa, entre quinta-feira (2) e domingo (5).

Na quinta-feira, algumas linhas que atendem regiões industriais terão operação adaptada, enquanto as demais seguem plano especial. Na sexta-feira, todo o sistema funciona com programação de sábado. Já no sábado, os ônibus circulam normalmente, e no domingo seguem o plano habitual do dia.

Para reforçar o atendimento, dois veículos reserva estarão disponíveis das 5h às 19h em terminais estratégicos da Capital. O Consórcio Guaicurus acompanhará a operação e poderá ajustar a frota conforme a demanda, principalmente nos horários de pico.

A Agetran também fará monitoramento em tempo real para garantir eficiência no serviço durante todo o feriado.

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