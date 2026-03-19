TRE-MS atende população em situação de rua com itens arrecadados por servidores

Um mutirão realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), nos dias 17, 18 e 19, leva atendimento à população em situação de rua, no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande.

Como forma de contribuir com o mutirão, servidoras e servidores do TRE-MS contribuíram com a doação de itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, que serão distribuídos durante os atendimentos.

A ação faz parte do projeto PopRuaJud, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (Resolução 425/2021) que garante atendimento prioritário, simplificado e sem burocracia, de serviços essenciais para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, promovendo cidadania e inclusão social.

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