Vala aberta pela chuva causa prejuízo a motorista e moradores no Jardim Noroeste

A Rua 2 Irmãos, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, enfrenta problemas de erosão há mais de 90 dias, segundo relato do morador Helivelton Almeida de Souza, de 27 anos. A via, que não é asfaltada, teve uma vala aberta após as chuvas, dificultando a passagem de veículos e oferecendo risco a quem trafega pelo local.

De acordo com Helivelton, a situação se agravou com os temporais recentes, que aumentaram a profundidade da erosão. Ele afirma que chegou a ter o para-choque do carro amassado ao passarna vala formada no meio da rua.

Moradores relatam que a falta de pavimentação contribui para o surgimento constante de buracos, deixando a via praticamente intransitável em alguns trechos.

O jornal acionou a Prefeitura de Campo Grande que informou que o trecho faz paerte de um projeto de pavimentação. Confira:

"A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informa que parte da Rua 2 Irmãos será pavimentada nesta etapa do projeto de drenagem e pavimentação em execução. Mas as vias que não são asfaltadas recebem patrolamento e cascalhamento em média duas vezes no ano.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também