quarta, 25 de fevereiro de 2026
Governo Dengue - Fev26
Cidade

Vala aberta pela chuva causa prejuízo a motorista e moradores no Jardim Noroeste

A situação na Rua 2 Irmãos dura mais de 90 dias em Campo Grande

25 fevereiro 2026 - 11h37Sarah Chaves
Foto: ArquivoFoto: Arquivo  

A Rua 2 Irmãos, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, enfrenta problemas de erosão há mais de 90 dias, segundo relato do morador Helivelton Almeida de Souza, de 27 anos. A via, que não é asfaltada, teve uma vala aberta após as chuvas, dificultando a passagem de veículos e oferecendo risco a quem trafega pelo local.

De acordo com Helivelton, a situação se agravou com os temporais recentes, que aumentaram a profundidade da erosão. Ele afirma que chegou a ter o para-choque do carro amassado ao passarna vala formada no meio da rua.

Moradores relatam que a falta de pavimentação contribui para o surgimento constante de buracos, deixando a via praticamente intransitável em alguns trechos.

O jornal acionou a Prefeitura de Campo Grande que informou que o trecho faz paerte de um projeto de pavimentação. Confira:

"A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informa que parte da Rua 2 Irmãos será pavimentada nesta etapa do projeto de drenagem e pavimentação em execução. Mas as vias que não são asfaltadas recebem patrolamento e cascalhamento em média duas vezes no ano.

