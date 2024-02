Família arrecada dinheiro e velório de criança morta após agressões será nesta terça

Após muito esforço e corrente do bem, a família e amigos conseguiram arrecadar o valor necessário para realizar o velório e sepultamento de Jhemerson de Jesus, de 2 anos e 5 anos, criança que foi brutalmente agredida pela mãe e pelo padrasto, onde teve sua morte constatada nesta segunda-feira (12).

A vaquinha havia sido feita horas após a notícia da morte do menino e correu pela rede social, mas em questão de 5h, os responsáveis por organizar o funeral informaram que a quantia havia sido alcançada e conseguiriam realizar o velório.

O velório começa às 13h e o sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Jardim da Paz, na BR-060, saída para Sidrolândia.

Jhemerson morreu no início da tarde desta segunda-feira após ficar 20 dias internado na Santa Casa de Campo Grande com quadro extremamente grave. Ele estava com lesões, principalmente na cabeça, com lesões compatíveis de agressões, segundo a pediatra que o atendeu no dia 23 de janeiro, mesmo a mãe tentando impor a versão de que ele havia caído de um degrau.

Cerca de dois dias antes da mãe se apresentar na polícia, havia a notícia de abertura do protocolo de morte encefálica. Mas um fio de esperança surgiu após o menino reagir e interromper a sequência de exames. Contudo, a esperança virou desespero nos dias seguintes, já que aquele sinal de melhora, se foi e o drama voltou mais uma vez para quem acompanhava de perto o menino.

Nesse meio tempo, a mãe, de 19 anos, e o padrasto, de 24 anos, foram ouvidos, liberados e o inquérito policial seguiu como toda investigação de maus-tratos contra uma criança indefesa. O caso gerou revolta na população campo-grandense e era necessária uma resposta rápida em vista dos depoimentos apresentados pelos dois suspeitos.

A resposta veio. No dia 1° de fevereiro, a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) cumpriu dois mandados de prisão temporária contra o então casal e os colocou atrás das grades após a conclusão da investigação.

O registro do boletim de ocorrência havia sido feito como abandono de incapaz, se dá natureza resulta em lesão grave, mas o casal foi indiciado por tentativa de homicídio e com a morte da criança, a tipificação se altera para homicídio qualificado.

