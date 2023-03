Vereadores aprovam projeto que regulariza Ã¡rea da Homex

O projeto de regularização da área de ocupação da Homex, enviado pela Prefeita Adriane Lopes para a Câmara Municipal foi aprovado em sessão desta terça-feira (7), por 27 votos a favor e nenhum contrário.

A partir da aprovação, será feito o georreferenciamento para dar posse definitiva aos moradores. Sabendo que a maioria da população da região é de baixa renda, foi elaborado ainda um tipo de financiamento em cima do valor final do terreno.

Em sua fala, o presidente da Câmara, vereador Carlão ressaltou o trabalho da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) para a elaboração do projeto e falou sobre emoção no plenário. “Quando me mudei em dezembro de 1980 para a favela do Nova Lima e morei até 2018, quando "amiguei" em 1986 ganhei um lote da Emha, criei meus filhos lá e não tinha o documento e quando ganhei fiquei muito contente", declarou.

A prefeita Adriane Lopes comentou durante coletiva de imprensa que vem buscando regularizar a ocupação. “Ano passado [2022] a prefeitura conseguiu fazer uma permuta com a empresa e hoje estamos encaminhando um projeto para a Câmara de Vereadores para concluir a legalização de mais de 1.500 famílias que moram na Homex”.

O lote vale R$ 20 mil, como todo financiamento, as famílias poderão ter um impacto mínimo 10% em cima do salário mínimo. Ou seja, a parcela mensal das moradias será de aproximadamente R$ 130.

Permuta

No ano de 2013, algumas pessoas começaram a invadir uma área privada se tornando a ocupação conhecida como Homex. Com a entrada do município na conversa, foi possível negociar com a empresa responsável os terrenos.

Uma outra área de Campo Grande precisou ser cedida a empresa. Com a conversa, a prefeitura conseguiu ‘fechar o negócio’ em aproximadamente R$ 10 milhões.

