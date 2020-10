Vídeo - Famílias perdem tudo em incêndio Noroeste; saiba como ajudar

Alguns moradores do bairro Jardim Noroeste perderam tudo durante incêndio na tarde desta quarta-feira (29). O fogo começou por volta das 11h50 e rapidamente tomou grandes proporções, atingindo cerca de quatro barracos que foram destruídos pelas chamas.

Equipes de bombeiros tiveram dificuldades em controlar as chamas. Segundo presidente do bairro, Carlos Henrique Faustino, as suspeitas são de que alguém teria colocado fogo no local. “Devem ter botado fogo no mato, por conta do tempo seco e aquela beira do lixão fica muito seca, o fogo alastrou rapidamente”, analisa Henrique.

Ao JD1 Noticias, o representante da região disse que entrará em contato com um grupo de empresários para arrecadar materiais para construir novos lares às famílias que perderam tudo. “Ai pode ser madeirite, telha, prego, essas coisas necessárias para reconstruir os barracos”, explica.

Para doar material ou ajudar de outra maneira entre em contato pelo telefone (67) 992546969 Henrique ou (67) 99282-4941 Herculana.

