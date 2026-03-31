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Vídeo mostra resgate de idoso que caiu em fossa e mobilizou bombeiros em Campo Grande

Foram usadas cordas e uma escada para retirar o idoso do local. Ele foi socorrido com suspeita de fratura

31 março 2026 - 11h54Vinícius Santos
Operação de resgate - Foto: WhatsApp / JD1 Operação de resgate - Foto: WhatsApp / JD1  

A queda de um idoso de 79 anos em uma fossa no bairro São Francisco, em Campo Grande, nesta terça-feira (31), mobilizou uma operação de resgate por parte do Corpo de Bombeiros Militar. Ele foi retirado do local em segurança e socorrido para uma unidade hospitalar.

Conforme as informações preliminares, a fossa estava desmoronando e ele teria tentado fazer um reparo no local. Durante a tentativa, a estrutura cedeu e ele acabou caindo para dentro da fossa.

A operação mobilizou diversos militares e uma viatura de resgate. Foram usadas cordas e uma escada para retirar o idoso do local. Ele foi socorrido com suspeita de fratura em uma das mãos devido à queda.

Vídeo mostra o resgate:

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