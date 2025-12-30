Menu
VÍDEO: Reajustes do IPTU 2026 levam advogados a questionar critérios em Campo Grande

Falta de transparência está entre os principais pontos criticados pela população

30 dezembro 2025 - 21h38Luiz Vinicius     atualizado em 30/12/2025 às 21h43
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamaçãoValor do IPTU tem sido alvo de reclamação   (Divulgação)

O reajuste do IPTU 2026 tem causado incômodo entre contribuintes de Campo Grande, com relatos de aumentos acima da inflação. Diante da situação, a Associação dos Advogados Independentes (ADVI) passou a receber manifestações da população e a analisar os critérios adotados nos novos lançamentos do imposto.

Nos últimos dias, a ADVI tem reunido relatos de advogados e contribuintes que apontam reajustes muito superiores à correção monetária divulgada oficialmente.

Segundo a entidade, há casos em que os aumentos ultrapassam 300%. Em um vídeo enviado a reportagem do JD1 Notícias, o advogado Lucas Rosa explicou que esses reajustes estão ligados, em muitos casos, à reclassificação do perfil socioeconômico de bairros, o que impacta diretamente no valor final do imposto cobrado dos contribuintes.

Um dos pontos que mais chamam a atenção é que essas reclassificações têm ocorrido, principalmente, em bairros periféricos, resultando em elevação de categoria e maior carga tributária. Em contrapartida, há situações em que condomínios de alto padrão permaneceram na mesma classificação ou até foram enquadrados em categorias inferiores.

Do ponto de vista técnico e jurídico, o cenário levanta questionamentos sobre a justiça tributária aplicada nos lançamentos do imposto. Diante disso, a ADVI informa que segue analisando os critérios utilizados, avaliando os impactos jurídicos, sociais e financeiros das mudanças, sempre com responsabilidade e equilíbrio.

A associação também reforça que permanece aberta ao diálogo. Advogados — associados ou não — e contribuintes que identificaram aumentos expressivos no IPTU podem encaminhar relatos e informações para contribuir com a análise. O tema seguirá sendo acompanhado e novas informações serão divulgadas à sociedade.

Câmara quer explicações - A Câmara Municipal emitiu uma nota durante a terça-feira, dia 30, cobrando explicações da Prefeitura sobre as mudanças nos critérios de cálculo do IPTU e a redução do desconto para pagamento à vista.

Fora da conversa e quase pega de surpresa sobre o fato, Casa esclareceu que será formada uma equipe técnica especializada para analisar os fundamentos técnicos e legais utilizados na definição dos novos valores do imposto, diante do impacto direto da medida na população da Capital.

A Câmara também anunciou o envio de um ofício à Prefeitura solicitando esclarecimentos detalhados sobre a metodologia aplicada no cálculo do IPTU e os motivos da redução do desconto concedido para quem opta pelo pagamento à vista.

