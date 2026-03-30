Terceiras faixas na MS-306 tÃªm prazo de entrega para dezembro de 2026

As obras de implantação de terceiras faixas na MS-306, entre os quilômetros 168 e 216, têm previsão de conclusão até dezembro de 2026, segundo a concessionária Way-306.
Os trabalhos começaram no dia 23 de março e devem melhorar o fluxo de veículos, aumentar a segurança e reduzir o tempo de viagem no trecho.
Durante a execução, podem ocorrer intervenções no tráfego, por isso a orientação é que motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização no local. A concessionária afirma que a obra faz parte de um conjunto de melhorias para garantir mais qualidade e segurança na rodovia.Reportar Erro
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