Alerta de tempestade com granizo e ventos de atÃ© 60 km/h em MS

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil alerta para tempestade com perigo potencial em todo o Mato Grosso do Sul nas próximas 24 horas, a partir da tarde desta quarta-feira (13).

O alerta foi elaborado com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Defesa Civil alerta para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e evitem áreas alagadas.

As chuvas devem registrar entre 20 e 30 milímetros por hora, com ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo. Há ainda riscos de descargas elétricas.

Mau tempo

Nesta semana, os municípios de Dourados e Itaporã foram bastante afetados pelas fortes chuvas em Mato Grosso do Sul. Diversas regiões sofreram com alagamentos, que deixaram estragos nas zonas urbanas e rurais.

