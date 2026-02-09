Avanço de frente fria pode provocar tempestades em MS nesta segunda-feira

O avanço de uma frente fria pode fazer com que algumas regiões de Mato Grosso do Sul sofram com chuvas intensas e até tempestades ao longo desta segunda-feira, dia 9.

Entre a tarde e a noite, a região sul apresenta tempo mais firme, enquanto as demais regiões ficam sob alerta devido às condições de instabilidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ocorrências de chuvas e tempestades podem acontecer com ventos que podem variar de 40 a 60 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 30°C.

