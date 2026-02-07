Menu
Calor intenso e risco de temporais marcam previsão para MS neste sábado

Campo Grande deve ter sol entre nuvens, máximas de até 31°C e possibilidade de chuva isolada

07 fevereiro 2026 - 08h30Sarah Chaves
Sábado de céu abertoSábado de céu aberto   (Sarah Chaves)

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) prevê para este sábado (7) tempo quente e com variação de nebulosidade em grande parte do estado. As temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem chegar a 38°C, principalmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste.

Já nas regiões centro-norte, norte e nordeste, há possibilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, em função da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 

Em Campo Grande, a previsão para este sábado indica sol com períodos de nebulosidade ao longo do dia. As temperaturas variam entre 20°C e 22°C nas mínimas, com máximas entre 29°C e 31°C.

Apesar do calor, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, especialmente entre a tarde e a noite. Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima desse valor.

O Cemtec também destaca que, entre a tarde e a noite de sábado (7) e ao longo do domingo (8), a aproximação de uma frente fria deve favorecer o aumento da instabilidade, principalmente na região sul do estado. 

