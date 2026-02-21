Menu
Calorão não impede previsão de tempestade para este sábado em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas mais amenas, com mínimas de 22°C e máximas de até 30°C

21 fevereiro 2026 - 07h41Brenda Assis
Tempo amanheceu metade nublado e metade sol em Campo GrandeTempo amanheceu metade nublado e metade sol em Campo Grande   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O sábado (21) deve ser de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.

Segundo a previsão meteorológica, as condições são típicas de verão e favorecem a formação de instabilidades em diversas regiões do estado.

Em pontos isolados, há possibilidade de chuvas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os acumulados podem ser significativos e ultrapassar entre 30 e 40 milímetros em 24 horas, principalmente nas áreas onde a chuva persistir por mais tempo.

As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas são de 21°C, enquanto as máximas podem chegar a 35°C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros devem marcar entre 23°C e 36°C.

No Bolsão, Norte e Leste, as mínimas ficam na casa dos 21°C, com máximas até 34°C. Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas mais amenas, com mínimas de 22°C e máximas de até 30°C.

