Campo Grande amanhece com tempo ameno e nublado, afastando calor nesta sexta

Campo Grande contrariou a meteorologia para essa sexta-feira (3), amanhecendo com tempo ameno e um céu nublado, indicando que o calor não deve estar presente no tradicional 'sextou'.

Porém, essa situação não deve se aplicar a demais regiões de Mato Grosso do Sul, que podem enfrentar máximas de até 38°C. Contudo, há previsão de chuva e até tempestades de formas pontuais.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica sol com variação de nebulosidade em grande parte do Mato Grosso do Sul. Na região sul, as condições atmosféricas favorecem aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada, sem previsão de acumulados significativos.

Estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 26-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 20-23°C e máximas entre 32-34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22-24°C e máximas entre 34-38°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 28-30°C.

