Casaco está ok? Frente fria chega hoje em MS

Uma nova frente fria chega a Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (21). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) esse frio deve chegar com força, vindo do sul e sudeste, trazendo tempo nublado para o Pantanal e pancadas de chuva para a região.

No interior do Estado esta quinta deverá ser parcialmente nublada a nublada com pancadas de chuva. A mínima deve registrar 18°C e máxima 35°C. Em Campo Grande, o céu deve ficar parcialmente nublado com possibilidades de chuva em áreas isoladas. A mínima deve ser de 20°C e máxima de 31°C.

Fim de semana gelado

A sexta-feira deve amanhecer quente, mas logo essa frente fria varre o estado, trazendo tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. À tarde ocorre queda acentuada na temperatura. O sábado começa nublado com temperaturas baixas. O domingo amanhece com sol entre nuvens, temperaturas baixas (perto de 6 graus no sul) ao longo do dia as temperaturas sobem mais rapidamente.

