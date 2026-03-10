Menu
Menu Busca terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Clima deve ficar instÃ¡vel nesta terÃ§a em MS e chuvas nÃ£o devem dar trÃ©guas

Temperaturas tambÃ©m passam a ficar amenas em razÃ£o da mudanÃ§a cllimÃ¡tica

10 marÃ§o 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo segue nublado em Campo GrandeTempo segue nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O clima deve ficar bastante instável nesta terça-feira, dia 10, em Mato Grosso do Sul, muito em virtude da atuação de um sistema de baixa pressão combinado com a atuação do fluxo de ar quente e úmido.

Esse cenário favorece a formação de áreas de instabilidade, aumentando a frequência das chuvas ao longo desta semana. A previsão indica os próximos dias com tempo mais instável, associada a temperaturas mais amenas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 a 50 mm em 24 horas. De forma pontual, não se descartam chuvas mais intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 30°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 32°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Clima seguirá bastante instável em Campo Grande
Clima
Semana comeÃ§a com promessa de chuvarada com ajuda de frente fria em MS
Dia começou nublado em Campo Grande
Clima
MS terÃ¡ domingo quente e com chance de chuva Ã  tarde
Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuva
Clima
CalorÃ£o predomina em MS e termÃ´metros podem chegar a 40Â°C neste sÃ¡bado
Umidade deve cair mais e máximas nesta sexta-feira chegam a 40°C em MS
Clima
Umidade deve cair mais e mÃ¡ximas nesta sexta-feira chegam a 40Â°C em MS
Céu limpo em Mato Grosso do Sul
Clima
Quinta-feira promete calor intenso de quase 40Â°C em Mato Grosso do Sul
Foto: Gerada por IA
Clima
Temperaturas passam dos 38Â°C em MS e umidade cai para 25%
Sol brilhou logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Sem chance de chuva, quarta-feira terÃ¡ mais um dia de calor intenso em MS
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
JustiÃ§a
Homem que matou o padrasto a facadas em Campo Grande enfrenta jÃºri popular
Sol e poucas nuvens em Campo Grande
Clima
Calor se intensifica ainda mais nesta terÃ§a e temperaturas flertam com 40ºC em MS
Previsão aponta calor extremo em boa parte do Estado
Clima
Onda de calor em MS pode chegar a 39Â°C a partir de quarta-feira

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
O caso aconteceu na tarde de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Mulher Ã© morta a facadas no Nova Lima
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado