Clima deve ficar instÃ¡vel nesta terÃ§a em MS e chuvas nÃ£o devem dar trÃ©guas

O clima deve ficar bastante instável nesta terça-feira, dia 10, em Mato Grosso do Sul, muito em virtude da atuação de um sistema de baixa pressão combinado com a atuação do fluxo de ar quente e úmido.

Esse cenário favorece a formação de áreas de instabilidade, aumentando a frequência das chuvas ao longo desta semana. A previsão indica os próximos dias com tempo mais instável, associada a temperaturas mais amenas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 a 50 mm em 24 horas. De forma pontual, não se descartam chuvas mais intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 30°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 32°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

