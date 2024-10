'Coberta de fumaça': Imagem de satélite mostra MS escondido mais uma vez

Imagens de satélite registradas na manhã desta quinta-feira (3), mostram que Mato Grosso do Sul deve encarar mais um dia de situação extrema envolvendo as fumaças de incêndios florestais, oriundos da Bolívia, que está em "chamas" e chegou a decretar desastre ambiental no início desta semana.

O registro feito pelo sistema Zoom Earth, mostra que a fumaça encobre completamente o estado sul-mato-grossense, mas avança para outros estados e até países vizinhos, como o Paraguai. A situação tende a piorar, mesmo com a possibilidade de chuvas previstas para essa quinta.

A última captura, por volta das 10h20, indica que a incidência maior de fumaça parte da cidade de Santa Cruz de La Sierra, que já registrou 7,2 milhões de hectares devastados devido ao avanço enérgico das chamas, que estão fora de controle. Assim, a fumaça não apenas atinge Mato Grosso do Sul, como Mato Grosso, ambos com pantanais a ser preservado.

No início da semana, conforme noticiado pela IstoÉ, o governo boliviano decretou "desastre nacional" devido aos incêndios florestais sem precedentes que estão afetando principalmente Santa Cruz, o departamento mais rico e populoso do país.

O decreto visa facilitar o direcionamento de ajuda internacional e de recursos do governo federal para que governos locais tomem medidas para combater o avanço das queimadas e prestar socorro aos atingidos. Esse é considerado o "maior desastre ambiental" da história da Bolívia.

Durante a quinta-feira (2), Campo Grande praticamente sumiu ao entardecer, devido à fumaça densa que caiu em níveis extremos e não apenas prejudicou a visibilidade, mas também a qualidade do ar, que ficou insustentável.

Chove ou não chove em Mato Grosso do Sul? - Primeiramente, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para possíveis tempestades em várias regiões do estado, incluindo 55 cidades - entre elas, está Campo Grande.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por sua vez, explica na previsão que o avanço de uma frente fria de fraca intensidade deverá favorecer o aumento de nebulosidade e aumentará a probabilidade para chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Porém, enfatiza que as regiões afetadas serão metade do leste, sul, sudeste, central e nordeste do estado. No entanto, há chances de pancadas de chuvas para as demais regiões.

