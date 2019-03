Com cÃ©u nublado, Inmet prevÃª chuvas fortes em todo estado

A segunda-feira (11) amanheceu com céu nublado e clima fresco, mas a previsão aponta ventos e chuvas fortes por todo estado. A instabilidade irá aumentar ao longo da semana, trazendo pancadas de chuvas em diversas regiões, principalmente no sudoeste do MS.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo instável dará uma trégua no calor e no decorrer dos dias, a queda nas temperaturas trará um clima mais fresco na capital e em algumas regiões do estado. Em Campo Grande, a mínima é de 21ºC e a máxima de 28ºC, já no MS fica na casa dos 33ºC a 18ºC.

