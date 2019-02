Com garoa e céu nublado, tempo continua instável na capital

A quinta-feira (28) começou com céu fechado e neblina em alguns pontos da cidade. A chuva da uma trégua, mas o dia amanheceu garoando desde madrugada. A previsão aponta tempo instável e pancadas de chuvas, na capital e no estado.

Conforme do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima continua ameno e o calor forte diminui com queda das temperaturas, que em Campo Grande fica na casa dos 20ºC a 30ºC graus. Já no estado a mínima 18ºC e a máxima 33ºC.

