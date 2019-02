Quinta-feira amanhece parcialmente nublado e tempo instável no estado

A previsão de tempo para esta quinta-feira (21) tem céu parcialmente nublado e pancadas de chuvas isoladas em todo estado. Em Campo Grande, o dia amanheceu pouco ensolarado com previsão de chuva na parte da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima continua instável mas a partir do fim de semana, as temperaturas voltam a subir No estado a mínima é de 19ºC e máxima de 36ºC, já na capital, fica na casa dos 21ºC a 32ºC.

