Com El Niño até abril, sul-mato-grossense deve se preparar para "vai e vem" do calor

Meteorologistas de todo o Brasil alertaram para uma nova onda de calor que deve atingir vários Estados do Brasil, e Mato Grosso do Sul não deve ficar de fora, com temperaturas podendo marcar os 40ºC a partir desta quarta-feira (13).

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, com o fenômeno meteorológico El Niño intensificado neste ano e com previsões de perdurar até abril de 2024, esse “vai e vem” do calor deve ser normal durante o período, e deve ter seu pico neste final de ano.

“Esse fenômeno, que nada mais é que o aquecimento das águas do oceano pacífico, é um dos principais responsáveis pelos eventos extremos notados no Brasil em 2023, como essas ondas de calor no sudeste e centro-oeste, a estiagem na Amazônia e os temporais no Sul são exatamente causados pelo fenômeno El Niño”, explicou.

Natálio ainda destaca que o aumento na intensidade do fenômeno está diretamente ligado com o aquecimento global, e que picos de temperatura e aumentos nos números de tempestades devem ser notados nos próximos meses.

Já sobre a nova onde calor, o meteorologista explica que, a partir desta semana, os termômetros devem registrar temperaturas até 5ºC acima das médias máximas, permanecendo dessa maneira até o dia 19 de dezembro.

A origem desse “calorão” ocorre em fenômeno de um bloqueio atmosférico entre Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, dificultando o avanço de frentes frias, causando um aumento nas temperaturas.

Deve-se esperar máximas próximas, ou acima, dos 40ºC. Na região Oeste, o sul-mato-grossense deve se cuidar mais ainda, já que as máximas podem ultrapassar os 40ºC previstos para o restante do Estado.

Em Campo Grande, a situação deve ser um pouco mais "suave", com as máximas podendo atingir os 37ºC.

Apesar disso, a partir dos dias 19 e 20 deste mês, a chuva volta a dar as caras pelo Estado, com fortes pancadas de chuva na região centro-sul de MS, com tempestades, trovoadas e rajadas de vento.

