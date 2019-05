Defesa Civil emite alerta para 55 municípios de MS

Com base em dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu alerta de risco de chuvas intensas em 55 municípios de Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (13).



De acordo com o Inmet, das 12h de hoje às 9h de terça-feira (14), boa parte do estado terá o risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 a 60 Km/h, o que pode gerar corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



A Defesa Civil orienta as pessoas que, em caso de rajadas de vento, não se abriguem debaixo de árvores, pelo risco da queda ou de descargas elétricas e, não estacionem os veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Aparelhos eletrônicos devem ser desligados das tomadas.



Para mais informações ou alertas em casos de risco, o número da Defesa Civil é o 199 e o do Corpo de Bombeiros 193.



Municípios em risco



O alerta abrange as regiões leste, sul, sudoeste, centro norte e o pantanal sul-mato-grossense, nos municípios: Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Figueirão, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranaíba, Paraíso Das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

