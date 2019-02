Dia permanece nublado e previsão aponta mais chuva em Campo Grande

A quinta-feira (14) começou nublada e com previsão de mais chuva na parte da tarde. As pancadas de chuvas se generalizam e em todo estado, o tempo pode ficar instável até o fim de semana.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas estão caindo aos poucos e o clima fica ameno, em Campo Grande e no estado. A média na capital fica na casa dos 22ºC a 26ºC, já no estado a mínima é 21ºC e máxima 31ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também