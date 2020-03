Domingo chuvoso terÃ¡ ligeira queda de temperatura na capital

As condições do tempo para este domingo (29), é de pancadas de chuvas, com uma ligeira queda de temperatura, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Para Campo Grande, a expectativa é de tempo nublado com possibilidade de pancada de chuva a tarde. A temperatura máxima pode chegar a 30ºC, e entra em declínio podendo chegar a 23ºC. A umidade do ar varia de 50% a 80% não sendo prejudicial a saúde, e dando melhores condições respiratórias da população.

Em outras regiões do Mato Grosso do Sul tempo fica nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente no final da tarde Noroeste, Oeste e Sudoeste do Estado.

A temperatura máxima nessas regiões deve chegar a 34ºC e a mínima fica na casa dos 20ºC, com possibilidade de chuva forte no sul do Estado. As condições para pancadas de chuvas serão maiores entre a madrugada deste domingo e segunda-feira.

Veja como está a previsão do tempo para cada cidade:

