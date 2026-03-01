Menu
Domingo começa com sol, mas previsão indica tempestade à noite em Campo Grande

Capital terá máxima de até 34°C e risco de chuva com rajadas de vento no fim do dia

01 março 2026 - 08h00Taynara Menezes
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo GrandeCéu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O domingo (1º) em Campo Grande será de sol com variação de nebulosidade e calor ao longo do dia. A mínima varia entre 21°C e 23°C, e a máxima pode chegar aos 34°C. Entre a tarde e a noite, há probabilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem ultrapassar os 60 km/h.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a instabilidade está associada à passagem de cavados e à atuação de áreas de baixa pressão. Os ventos predominam entre os quadrantes leste e norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

No interior do Estado, o calor também predomina. Em Corumbá (Pantanal), os termômetros variam entre 26°C e 35°C. Em Porto Murtinho (Sudoeste), a máxima chega a 35°C. No Norte, Coxim marca até 34°C, enquanto Três Lagoas (Bolsão) pode atingir 34°C.

Na região Leste, Anaurilândia terá máxima de 35°C. Em Dourados (Grande Dourados), os termômetros variam entre 21°C e 36°C. Já em Iguatemi (Cone-Sul), a máxima pode alcançar 37°C, e em Ponta Porã (Sul-Fronteira), chega aos 33°C.

A recomendação é atenção às mudanças no tempo no fim do dia, principalmente na Capital e região centro-sul do Estado.

