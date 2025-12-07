Domingo será de calorão, mas previsão não descarta chances de tempestades em MS

O domingo (07) deve ser marcado por calor intenso em Mato Grosso do Sul, mas algumas regiões podem registrar pancadas de chuva e até tempestades. Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec/MS), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo mais firme no sul, sudeste e sudoeste do Estado. Já no norte, o forte aquecimento diurno favorece a formação de instabilidades, que podem resultar em chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos isolados.

As temperaturas seguem elevadas em praticamente todo Mato Grosso do Sul. Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 19°C e 24°C e as máximas chegam de 32°C a 36°C.

Na região Pantaneira e no Sudoeste, as mínimas ficam entre 20°C e 25°C, com máximas de 31°C a 35°C. No Norte, Bolsão e Leste, as mínimas variam de 21°C a 25°C e as máximas alcançam de 29°C a 36°C.

Entre as cidades já detalhadas pelo órgão, Corumbá deve marcar temperaturas entre 25°C e 31°C, Três Lagoas varia de 25°C a 35°C e Ponta Porã oscila entre 23°C e 31°C. Os ventos sopram do quadrante norte com velocidades que podem variar de 30 a 50 km/h, e há possibilidade de rajadas mais fortes, entre 40 e 60 km/h, especialmente nas áreas onde há risco de tempestades.

