Fevereiro encerra com intenso calor e poucas chances de chuva em MS

Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 33°C

28 fevereiro 2026 - 07h30Luiz Vinicius
Sol apareceu entre nuvens em Campo GrandeSol apareceu entre nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O final de semana em Mato Grosso do Sul começa realmente com um intenso calor e altas temperaturas, além da possibilidade de a umidade relativa do ar ficar em baixa. Neste sábado, dia 28, último dia de fevereiro, os termômetros devem atingir 38°C.

A previsão indica tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Esse padrão favorece a elevação das temperaturas, que podem atingir valores entre 36°C e 38°C, além da redução da umidade relativa do ar, com índices variando entre 20% e 40%, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul do estado do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não se descartam pancadas de chuva isoladas e, de forma pontual, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro, norte e nordeste do estado, devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 21°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 33°C.

