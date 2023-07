Frio começa a perder força e tempo volta a ficar seco em MS

Para este domingo (16), a previsão é de temperaturas mais agradáveis em Mato Grosso do Sul, com mínima de 13ºC, em Iguatemi, e máxima de 32º, em Coxim.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade relativa do ar pode variar de 20% a 40%, abaixo do índice considerado ideal pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

O recomendável é beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais secos e quentes do dia.

Em Campo Grande, a temperatura deve ficar entre 15ºC e 28ºC.

Confira no mapa:

