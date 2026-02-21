Inmet emite alerta de tempestade para três regiões de MS

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul, com áreas de instabilidade avançando principalmente sobre o Norte do Estado, o Sudoeste e a região dos Pantanais. Em municípios como Chapadão do sul, na região Norte, o tempo já começa a se formar com nuvens espessas e carregadas, conforme registro encaminhado ao JD1 Notícias.

O aviso meteorológico é classificado como Perigo Potencial e começou às 13h deste sábado (21), com validade até 9h de domingo (22). Há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros no acumulado diário, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta atinge cidades como Costa Rica, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Jardim, Bela Vista, Corumbá, Ladário e Aquidauana.

O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica e alagamentos pontuais. Ainda assim, recomenda-se atenção redobrada, especialmente em áreas abertas e zonas rurais.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar sob árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas e não utilizar aparelhos eletrônicos na tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também