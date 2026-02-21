Menu
Inmet emite alerta de tempestade para três regiões de MS

O aviso de perigo potencial atinge Norte, Sudoeste e Pantanal

21 fevereiro 2026 - 12h52

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul, com áreas de instabilidade avançando principalmente sobre o Norte do Estado, o Sudoeste e a região dos Pantanais. Em municípios como Chapadão do sul, na região Norte, o tempo já começa a se formar com nuvens espessas e carregadas, conforme registro encaminhado ao JD1 Notícias.

O aviso meteorológico é classificado como Perigo Potencial e começou às 13h deste sábado (21), com validade até 9h de domingo (22). Há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros no acumulado diário, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta atinge cidades como Costa Rica, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Jardim, Bela Vista, Corumbá, Ladário e Aquidauana.

O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica e alagamentos pontuais. Ainda assim, recomenda-se atenção redobrada, especialmente em áreas abertas e zonas rurais.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar sob árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas e não utilizar aparelhos eletrônicos na tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

