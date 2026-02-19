Instabilidade no tempo aparece mesmo com temperaturas de 38°C nesta quinta em MS

A instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul parece ficar mais evidente durante essa quinta-feira, dia 19, mesmo com as temperaturas estando altas, próximas a 38°C em algumas regiões.

Porém, mesmo com essa temática, as chuvas poderão aparecer ao longo do dia. Essas condições estão associadas ao aquecimento diurno e à disponibilidade de umidade na atmosfera.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), previsão indica sol entre nuvens ao longo do dia, com aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva, que tendem a se tornar mais regulares em diversas regiões.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 23°C e máximas podendo chegar a 37°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 25°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 25°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 33°C.

