Instabilidade persiste e quarta-feira deve ser chuvosa em Mato Grosso do Sul

O tempo em Mato Grosso do Sul segue bastante instável nesta quarta-feira, dia 25, com grandes possibilidades de chuva no decorrer do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado à formação de um ciclone extratropical. Há previsão de acumulados significativos de chuva, com volumes que podem superar 30 a 40 mm em 24 horas.

Assim, o dia será marcado por condições de maior instabilidade, podendo ocorrer pancadas de chuvas e até temporais em vários momentos da quarta-feira.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 29°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 30°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

