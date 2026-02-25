Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Clima

Instabilidade persiste e quarta-feira deve ser chuvosa em Mato Grosso do Sul

Podem ocorrer pancadas de chuvas e até temporais em vários momentos do dia

25 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Dia amanheceu bastante nublado e com chuva em Campo GrandeDia amanheceu bastante nublado e com chuva em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O tempo em Mato Grosso do Sul segue bastante instável nesta quarta-feira, dia 25, com grandes possibilidades de chuva no decorrer do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado à formação de um ciclone extratropical. Há previsão de acumulados significativos de chuva, com volumes que podem superar 30 a 40 mm em 24 horas.

Assim, o dia será marcado por condições de maior instabilidade, podendo ocorrer pancadas de chuvas e até temporais em vários momentos da quarta-feira.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 29°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 30°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fumacê em Campo Grande
Cidade
Tá na rota? Fumacê percorre três bairros nesta terça
Cidade mineira foi bastante afetada pelas chuvas
Brasil
Com 22 mortes, Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora
Tempo amanheceu nublado e até rolou chuva na madrugada em Campo Grande
Clima
Temperaturas ficam amenas com auxílio de frente fria e terça pode ter chuvas em MS
Tempo amanheceu bastante nublado em Campo Grande
Clima
Semana deve começar com instabilidade no tempo e risco de temporais em MS
Sol apareceu, mas tempo amanheceu com várias nuvens
Clima
Domingo será de muito sol, calor e previsão de tempestade em Mato Grosso do Sul
Inmet emite alerta de tempestade para três regiões de MS
Clima
Inmet emite alerta de tempestade para três regiões de MS
Tempo amanheceu metade nublado e metade sol em Campo Grande
Clima
Calorão não impede previsão de tempestade para este sábado em Mato Grosso do Sul
Céu amanheceu meio nublado, mas com sol
Clima
MS vive misto de calor intenso e umidade baixa com risco de temporal nesta sexta
Campo Grande amanheceu com céu nublado novamente
Clima
Instabilidade no tempo aparece mesmo com temperaturas de 38°C nesta quinta em MS
Calorão e tempo seco devem predominar em MS
Clima
Calor intenso segue presente, mas chuvas podem aparecer nesta quarta em MS

Mais Lidas

Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande