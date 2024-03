Leva guarda-chuva! Sextou promete ser de chuva em todo Mato Grosso do Sul

Se você promete sair nesta sexta-feira (8), o JD1 alerta para levar um guarda-chuva na bolsa ou na mochila, porque o dia promete ser chuvoso, mesmo que em alguns períodos o dia, o sol apareça com maior intensidade em Mato Grosso do Sul.

Isso porque a atuação de uma frente fria está provocando essa instabilidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de tempo com sol e possibilidade de chuvas fracas e moderadas em diferentes regiões do Estado. Eventuais tempestades acompanhadas de raios e rajadas de evento podem ocorrer em locais isolados.

Em Campo Grande a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 32°C. Na região norte, em Coxim, a máxima pode chegar a 33°C, com mínima de 23°C.

Em Corumbá, na região do Pantanal, a variação será entre 25°C e 32°C. Já no extremo sul do Estado, em Iguatemi, fica entre 23°C e 32°C.

