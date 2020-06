Meteorologia emite alerta de vendavais em MS nesta terça

Devido aos ventos moderados com rajadas observadas ao longo dessa manhã em Mato Grosso do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico de vendaval em todo o estado para esta terça-feira (30). Segundo o órgão, o fenômeno se destaca mais nos municípios da parte centro-sul do estado, com sinal de perigo já que a intensidade é maior nessa localidade.

Após o alerta, o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do estado (Cemtec) emitiu uma nota dizendo que, nas regiões que abrange o aviso, há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações. O aviso possui caráter preventivo com objetivo de evitar acidentes.

Caso ocorra o evento descrito, a Defesa Civil Estadual (Cedec) recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois a risco de queda e que os motoristas não estacionem perto de placas de propaganda ou torres de transmissão.

Qual a causa?

Conforme o Boletim Técnico divulgado pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, nesta terça-feira (30) ocorrerá a formação de uma nova onda frontal com ciclone extratropical posicionado ao litoral do Rio Grande do Sul. Como este sistema está próximo à costa litoral sul do Brasil, favorecerá a ocorrência de rajadas de vento.

A formação deste ciclone extratropical é conhecida pelos meteorologistas como “ciclone bomba” e ocorre quando a pressão atmosférica no centro do ciclone cai de forma significativa num período de 24 horas e deve atuar com maior intensidade nos estados da Região Sul do Brasil. Apesar do nome assustador, é um fenômeno comum causador de vento como qualquer ciclone.

Tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia para Mato Grosso do Sul, espera-se rajadas de vento ao longo desta terça-feira (30) e mudanças no tempo a partir de quarta (1) com o aumento de nebulosidade e possibilidade para pancadas de chuvas nas próximas 48 horas. Após a passagem do “ciclone bomba”, o destaque será a forte massa de ar frio que resultará em queda acentuada nas temperaturas no Estado.

