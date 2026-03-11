Menu
Meteorologia nÃ£o descarta chuvas ao longo desta quarta-feira em MS

A instabilidade, que comeÃ§ou no Ãºltimo domingo, se arrasta e deve permanecer atÃ© o fim da semana

11 marÃ§o 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Céu nublado indica chuvaCÃ©u nublado indica chuva   (Luiz Vinicius)

A meteorologia não descarta a possibilidade desta quarta-feira, dia 11, ser mais um dia chuvoso e sem trégua em boa parte de Mato Grosso do Sul. A instabilidade, que começou no último domingo, se arrasta e deve permanecer até o fim da semana.

Esse cenário favorece a formação de áreas de instabilidade, aumentando a frequência das chuvas ao longo desta semana. A previsão indica os próximos dias com tempo mais instável, associada a temperaturas mais amenas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 a 50 mm em 24 horas. De forma pontual, não se descartam chuvas mais intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 30°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 32°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
JustiÃ§a
Homem que matou o padrasto a facadas em Campo Grande enfrenta jÃºri popular

