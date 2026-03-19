Meteorologia nÃ£o descarta temporais para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

A meteorologia não descarta a possibilidade de temporais ao longo desta quinta-feira, dia 19, para Mato Grosso do Sul em razão da instabilidade climática.

Mesmo com as temperaturas se mantendo acima dos 30°C em várias regiões, a tendência é que essas chuvas se tornem um aliado contra o calor, aliviando a sensação quente ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nas regiões pantaneira e sudoeste do estado, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica em conjunto ao intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados podem favorecer chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 25°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

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