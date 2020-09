MS enfrentará mais de 15 dias sem chuva neste mês

Até 16 de setembro não há expectativa de chuva para todo o Estado do Mato Grosso do Sul, a chuva é esperada para o dia 22 de setembro, com a chegada da primavera, até lá espera-se condições climáticas históricas para pancadas de chuvas.

Segundo dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o esperado de chuva para o Estado durante todo o mês fica entre 55 a 150 milímetros, com maior concentração maior nas regiões do sudoeste e sul, com previsão de chuva acumulada acima da média, onde poderá chegar a 160 milímetros após o inicio da primavera. As demais áreas o acúmulo máximo será de 45 milímetros.

Ainda segundo o Inmet, a temperatura deve ficar acima da média em todo o Estado, chegando a 36°C. A previsão de mínima e máxima para o mês de setembro, varia entre 18°C e 33°C, a região pantaneira será a mais quente, chegando a 38°C.

