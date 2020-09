Onda de calor se intensifica e sensação térmica chega a 50°C nesta quarta

O Estado de Mato Grosso do Sul, enfrenta novamente nesta quarta-feira (30), uma intensa onda de calor que também atua sobre várias regiões do Brasil nos últimos dias de setembro e início de outubro, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas previstas para o Mato Grosso do Sul superam os 40°C em todas as áreas, enquanto a sensação térmica pode chegar aos 50°C.

Ao JD1 Notícias, a coordenadora do Cemtec-MS, Franciane Rodrigues, explica que a onda de calor já chegou ao segundo grau de perigo, pois o clima mais quente deve durar por um período maior. “As regiões Leste e Centro-norte, que estão delimitadas pelo aviso do Inmet é onde poderá ter os picos maiores de temperatura e também é onde a massa de ar seco é mais intensificada”.

Porém, as outras áreas do MS não escapam do calor. “As demais áreas do Estado também terão elevadas temperaturas, mas é que nas regiões indicadas pelo Inmet o gradiente de temperatura é maior”, indicou Franciane.

Com a elevação das temperaturas a umidade do ar também despenca causando desconforto, e sintomas como irritação, cansaço durante o dia, dores de cabeça e tontura. Entre as recomendações para aliviar e cuidar da saúde estão: ingerir pelo menos dois litros de água por dia; usar filtro solar com FPS acima de 50, e, se possível, protetor labial com filtro; utilize barreiras físicas, como boné, chapéu, óculos de sol e camiseta quando for se expor ao sol; procure ficar em locais ventilados; e se possível, não se exponha diretamente ao sol, especialmente próximo ao meio dia.

Ainda conforme a coordenadora do Cemtec, a onda de calor deve durar mais um tempo. “Esse calor intenso pretende ficar por um tempo. Enquanto as chuvas não retornarem, teremos as temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. Pelo aviso, a onda de calor fica por enquanto até dia 2 de outubro. Mas isso ainda poderá se prolongar até a nossa primeira chuva do dia 11 de outubro, conforme indica os modelos meteorológicos”.

Para esta quarta a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e nenhuma expectativa de chuva no Estado onde a temperatura pode variar entre de 20°C a 41°C.

Para Campo Grande a máxima prevista também é de 41°C, enquanto a mínima é de 24°C. Veja o mapa.

