Outubro chega com intensa onda de calor e temperaturas recordes

Após um dia quente com temperaturas recordes no Estado, o dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), monitorados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), aponta onda de calor intenso e baixa umidade do ar nesta quinta-feira (1°).

A previsão é de céu claro em todas as regiões e sem expectativa de chuva no Estado. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 23 °C a 41 °C, conforme dados do Cemtec.

A umidade relativa do ar será baixa em todas as regiões em estado de emergência à saúde com picos menores à tarde. A variação estimada entre 10% a 45% no MS ao longo do dia.

Em Campo Grande, previsão é de céu claro com poucas nuvens e névoa seca, com temperatura máxima de 40°C e mínima de 24°C.

Outubro

As oscilações Antártica (AAO) que influencia as condições no Centro-Sul do país, se mostra oscilando dentro de um índice negativo, com uma tendência positiva no final deste período. Essa condição possibilita a atuação de ciclones e de sistemas frontais na Região Sul, favorecendo um padrão relativamente mais úmido para à primeira quinzena do mês.

Em relação a Madden-Julian (MJO), que afeta mais a porção Centro-Norte, os valores positivos até meados de 10 de outubro sugerem uma condição de subsidência, dificultando o avanço dos sistema frontais até o Sudeste e sul do Nordeste. Este padrão poderá mudar entre 12 a 25 de outubro apresentando índices negativos, permitindo assim a formação de áreas de instabilidades com potencial de chuvas na parte Centro-Norte do Brasil.

Baixa umidade

Segundo o boletim de monitoramento do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, pelo menos até a próxima sexta-feira (9), os dias serão de tempo seco e quente na maior parte do país, principalmente no interior, devido à atuação do anticiclone na camada média da atmosfera, ou seja, a massa de ar seco. Este padrão favorecerá temperaturas em torno ou acima dos 40°C em diversas cidades e umidade relativa abaixo dos 20%.

Chuvas

Conforme os modelos meteorológicos apontam, as chuvas em Mato Grosso do Sul estão estimadas a partir de domingo (11). O esperado de precipitação para Estado durante o mês de outubro varia entre 125 a 175 milímetros com os maiores acumulados se concentrando nas regiões sudoeste, central e sul do Estado, apenas a região de Corumbá o valor é menor com variação entre 100 a 125 milímetros acumulados.

Recorde em temperaturas

Conforme dados do Inmet, os municípios de Coxim e Água Clara foram os mais quentes do Brasil durante essa quarta-feira (30) e ambas chegaram à temperatura máxima de 44,1°C. Essa é a segunda maior temperatura registrada no Estado desde 2008.

Deixe seu Comentário

Leia Também