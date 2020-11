Previsão é de céu limpo e massa de ar seco no Estado

Todo o Estado de Mato Grosso do Sul terá clima seco nesta quinta-feira (5). Isso acontece devido a massa de ar seco que deve permanecer até 9 de novembro, causando elevação das temperaturas e queda significativa na umidade relativa do ar.

Em Campo Grande, o dia começou com 20° C e pode atingir a marca dos 32° C durante o dia. A maior temperatura hoje é registrada em Porto Murtinho, que pode chegar aos 38°C, seguido de Corumbá, com máxima de 37°C.

A umidade relativa do ar, com tendência de queda, varia entre 25% a 65%. As chuvas devem chegar no dia 10 de novembro segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

