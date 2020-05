Sábado começa a esquentar, porém clima seco requer cuidados

A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca neste sábado (30), em todas as áreas do Mato Grosso do Sul, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso Do Sul (Cemtec).

Em Campo Grande, o tempo será firme durante o dia com temperatura máxima podendo chegar a 30°C e mínima 15°C com previsão de elevação.

Nas regiões Leste, Pantanal, sul e sudoeste do Estado, tempo pode ficar ligeiramente mais seco e temperatura mínima pode atingir os 7°C, enquanto a máxima chega a 33°C, principalmente nas regiões pantaneiras como Corumbá.

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta com variação estimada entre 20% a 85%. Por isso é recomendado a ingestão de muita água e líquidos, e manter o ambiente umidificado no tempo seco, sendo necessário a atenção redobrada com crianças e idosos e evitar aglomerações.

Confira a prevísão do tempo nas regiões do Mato Grosso do Sul:

Deixe seu Comentário

Leia Também