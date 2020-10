Sábado promete pancadas de chuva em todo MS

Neste fim de semana em Mato Grosso do Sul, serãodias com muita expectativa de dias chuvosos. Para este sábado (24) a chuva ocorre em pontos isolados e as temperaturas não passam dos 32°C.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) diz que há possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões. Chuva de fraca a moderada nos setores sul, central, norte e bolsão.

A umidade relativa do ar fica elevada ao longo do dia com variação entre 50% a 95%. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas. As temperaturas poderão variar entre de 18°C a 32 °C e na Capital a variação está estimada em 19 °C a 24°C.

Na Grande Dourados, às temperaturas vai de 20°C a 28°C, já em Corumbá a máxima chega aos 32°C, Aquidauana e Paranaíba não passa dos 25°C e Três Lagoas não passa dos 23°C.

Embora dentro do esperado para o mês, as chuvas de outubro continuam com potencial para raios, granizo, chuvas intensas e ventos fortes em pontos isolados.

