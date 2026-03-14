SÃ¡bado serÃ¡ de sol com variaÃ§Ã£o de nuvens e possibilidade de chuva isolada em MS

Campo Grande e grande parte do interior do estado devem registrar temperaturas em elevação neste sábado (14), com máxima chegando a 36°C em algumas regiões. A capital terá céu parcialmente nublado, com mínima de 21°C e máxima de 29°C.

No Pantanal, Corumbá deve ficar com sol e temperaturas entre 24°C e 33°C. Já no Norte, Camapuã terá pancadas isoladas de chuva, com temperatura variando de 21°C a 31°C. No Cone-Sul, Iguatemi também pode ter chuva isolada, com máxima de 32°C.

O vento sopra forte, entre 30 km/h e 50 km/h, principalmente do quadrante norte, com possibilidade de rajadas acima de 50 km/h. A umidade do ar pode ficar baixa, entre 20% e 40%, especialmente durante as horas mais quentes.

A previsão indica que a partir de segunda-feira (16) as chances de chuva aumentam em todo o estado, devido à combinação do aquecimento diurno e à passagem de sistemas atmosféricos que favorecem instabilidades.

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