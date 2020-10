Sábado tem alerta amarelho para fortes chuvas

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), informa que a previsão do tempo para este sábado (24), é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões do Estado.

Conforme o Cemtec, as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 18 ºC a 32 °C e em Campo Grande a variação está estimada em 19 °C a 24°C.

Fica o alerta para risco de chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo.As primeiras chuvas da primavera normalmente são rápidas, intensas e de rápida dissipação, podendo causar prejuízos a população.

