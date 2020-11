Segunda-feira terá céu parcialmente nublado e com pancadas de chuvas isoladas

A previsão para está segunda-feira (9) é de céu parcialmente nublado com previsão de pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões do estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), existe ainda um alerta de que com possíveis condições adversas, tais como chuvas intensas, ventos fortes, raio e granizo, possam acontecer nas regiões sudoeste, sul, central e parte da região do bolsão.

A umidade relativa do ar pode ter uma variação estimada entre 35% a 70% no MS ao longo do dia. Vento fraco a moderado em todas as áreas com possibilidade para rajadas em todas as áreas.

Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 20 °C a 41 °C e na capital variação está estimada em 21 °C a 36 °C.

