Semana começa com promessa de chuvarada com ajuda de frente fria em MS

A segunda semana do mês de março deve começar com um clima completamente instável, com a promessa de chuvas e potenciais tempestades ao longo dos próximos dias, justamente pela chegada de uma frente fria em Mato Grosso do Sul.

Nesse sentido, até as temperaturas máximas poderão sofrer mudanças, acompanhando a instabilidade no clima que deve atingir praticamente todas as regiões do Estado neste começo de semana.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria pelo oceano, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica na região.

Dessa forma, há chances de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 28°C.

